تعتبر أكلة البامية من أكثر الأكلات اشتهاراً في المناطق العربية، حيث يتميز العرب بشكل كبير بصنع هذه الأكلة، ومن هنا فقد كان لهذه الأكلة العديد من الطرق التي يمكن صنعها من خلالها، فالبامية وهي نوع من أنواع النباتات، يمكن أن تؤكل مع الأرز أو بدونه ويمكن أن يتناولها الناس ممن يحبونها بالصينية في الفرن ويمكن أن تضاف إليها قطع اللحمة و فيما يلي نقدم لكم طريقة عمل البامية مع الأرز الأبيض:

البامية مع الأرز الأبيض

مقادير البامية مع الأرز الأبيض:

مقادير تجهيز اللحمة:

- كيلو من اللحمة مع عظمها

- حبّة بصل مقطّعة إلى شرائح

- قرن فلفل حار مقطّع إلى أنصاف

- قطعة من ورق الغار

-7 حبّات من الهيل غير المطحون

- نصف ملعقة حجم صغير من الفلفل الأسود

- ملعقة كبيرة ملح

- عودان من ال قرفة

- حبّتان كبيرتان من الطّماطم مقطّعتان إلى أنصاف.

مقادير تجهيز البامية:

- زيت ذرة لقلي البامية

-10 فصوص من الثّوم المهروس

- كيلو واحد من البامية

-3 حبّات طماطم من الحجم الكبير لعصرها

- ملعقتان كبيرتان من ربّ البندورة

- ملعقة صغيرة من ال بهار المشكّل

للتّزيين:

- ورق كزبرة

مقادير الأرز مع الشعيريّة:

- كوب من الأرز نصف كوب من الشعيريّة كوب من الماء ملح فلفل أسود

طريقة تّحضير البامية مع الأرز الأبيض:

- قومي بوضع اللحمة بعد غسلها جيّداً بالماء في قدر، ثمّ ضعي عليه الماء على نارٍ قويّة إلى أن يغلي الماء.

- ثمّ أزيلي الرّغوة الظاهرة على السطح وتخلّصي منها.

- أضيفي إلى القدر الّذي يحوي على اللحمة المقادير التالية:

البصل، والفلفل، وورق الغار، والهيل، والفلفل الأسود، والملح، والقرفة، ثمّ اتركيه على نارٍ متوسّطة كي ينضج اللحم تماماً.

- قومي بقلي البامية في داخل المقلاة الّتي تحوي على الزّيت إلى أن يصبح لونها مائلاً إلى الذهبيّ.

- ثمّ قومي بإخراج اللحمة من القدر واتركيها جانباً.

- قومي بتصفية مرقة اللحمة داخل المصفاة مع الضّغط قليلاً على مقادير المرق؛ لإضافة النّكهة اللذيذة عليها، ودعيها جانباً.

لتحضير عصير الطماطم:

- قومي بغسل الطماطم بالماء ومن ثمّ تقشيره، وضعيه داخل الخلّاط الكهربائي على سرعة متوسّطة.

- قومي بغلي عصير الطماطم داخل قدر، ثمّ أضيفي البامية المقليّة واللحمة والقليل من مرقة اللحمة.

- أضيفي الثّوم المهروس، والقليل من ربّ البندورة، والملح، والفلفل الأسود، وملعقة من دبس الرمّان الّذي يضيف عليه مذاقاً رائعاً.

- قومي بتغطية القدر على نارٍ متوسّطة إلى أن تنضج البامية وتصبح جاهزة، ويجب أن تكون المرقة متماسكة وذات قوامٍ متناسق.

- قومي بتقديم البامية في طبق تقديمٍ عميق.

لتجهيز الأرز مع الشعيريّة:

- ضعي في قدر القليل من الزّيت، ثمّ أضيفي الشعيريّة إلى أن يصبح لونها ذهبيّاً، وبعد ذلك أضيفي كوباً من الماء المغلي والملح والفلفل الأسود.

- ضعي الأرز المنقوع والمغسول جيّداً داخل القدر.

- ثمّ اتركيه يغلي على نارٍ متوسّطة إلى أن يتشرّب الأرزّ الماء.

- ثمّ قومي بتخفيض النّار إلى أن تصبح هادئةً جدّاً حتّى ينضج الأرزّ تماماً، وصحتين وعافية.

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