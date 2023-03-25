البوابة - لا شك أن تعديل نظامك الغذائي بسبب مرض السكري أمر صعب ، لأن كل شيء يحتوي على الكثير من السكر المضاف! بما في ذلك الخبز والصلصة ، وحتى اللبن الزبادي (غير المنكه)، وصلصة الباربكيو ، والفواكه المجففة ، وما إلى ذلك.

وفي رمضان يصعب التخلي عن الحلويات بعد وجبة الإفطار خاصة بوجود لمة العائلة وتنوع الأصناف و الحلويات الرمضانية المختلفة. لذلك فكرنا في تخصيص وصفات حلويات لمرضى السكري في هذا الشهر الفضيل.

وصفات حلويات خاصة لمرضى السكري في رمضان

كعكة الشوكولاتة الخاصة بمرضى السكر

السعرات الحرارية 27

المكونات:

1 ½ كوب دقيق راجي

½ كوب زبادي (خثارة)

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا

1 ملعقة كبيرة مسحوق كاكاو

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي

1 ملعقة كبيرة زبدة

1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز

رشة ملح

3ملاعق صغيرة سكر (ستيفيا) خاص لمرضى السكري

¾ كوب ماء

طريقة عمل كعكة الشوكولاتة:

الخطوة 1: اخلطي الزبادي مع سكر ستيفيا

لصنع هذه الكعكة ، خذ وعاءًا زجاجيًا واخلط الزبادي مع مسحوق الخبز أو صودا الخبز أو سكر ستيفيا والملح والفانيليا. بمجرد الانتهاء من ذلك ، اتركه جانباً لمدة 10 دقائق. في غضون ذلك ، سخن الفرن.

الخطوة 2 اصنع خليط الكيك

بعد 10 دقائق من خلط الزبادي ، أضف مسحوق الكاكاو مع دقيق الراجي والزيت ، واخلطها بقوة. أضف القليل من الماء وحضر خليط الكيك ، وتأكد من عدم وجود أي تكتلات متبقية.

الخطوة 3 الخبز لمدة 30-40 دقيقة على 180 درجة مئوية

خذ قالب كيك وادهنه بالزبدة ثم بورق زبدة وصب خليط الكيك في قالب الكيك المدهون بالزبدة. ضعه في الفرن المسخن ، واخبزه لمدة 30-40 دقيقة عند 180 درجة مئوية.

ما فائدة طحين راجي أو أصابع الدخن؟

يمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم للراجي في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري. وذلك بسبب محتواه من البوليفينول والألياف الغذائية. يحتوي راغي على كميات هائلة من الألياف مقارنة بحبوب القمح الكامل الأخرى. إن تناول الراجي بشكل منتظم يقلل من مستوى السكر في الدم ويثبت مستوى السكر لديك.

وصفات حلويات خاصة لمرضى السكري في رمضان

فطائر التفاح والجبن لمرضى السكري

السعرات الحرارية: 155 سعرة حرارية

المكونات:

½ كوب + 1 ملعقة كبيرة جبن كريمي قليل الدسم

1/3 كوب من الريكوتا

3 ملاعق كبيرة زبادي يوناني قليل الدسم

2 ملاعق كبيرة سكر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 تفاحة كبيرة مقطعة إلى مكعبات صغيرة. في الصيف يمكنك استخدام المشمش أو الكرز

6 ورقات من عجينة الفيلو

½ كوب فتات خبز القمح الكامل

1ملعقة صغيرة قرفة

زيت الزيتون

سكر بودرة

طريقة التحضير:

سخني الفرن على درجة حرارة 350 فهرنهايت (180 درجة مئوية) . في وعاء يخلط الجبن واللبن والسكر والفانيليا بالشوكة. ثم تضاف الفاكهة وتخلط جيدا . في وعاء صغير آخر نخلط فتات الخبز والقرفة . تفرد ورقة من رقائق الفيلو، وتدهن بالقليل من زيت الزيتون ثم ترش بخليط فتات الخبز ، ثم توضع فوقها طبقة ثانية من رقائق الفيلو وتدهن بكمية قليلة من زيت الزيتون . تقطع الى 3 شرائح بالطول . في الزاوية العلوية لكل شريحة . توضع 1 ملعقة صغيرة من خليط الجبن والفاكهة. تطوى على شكل مثلثات . تكرر العملية مع باقي طبقات عجينة الفيلو حتى تحصل على إجمالي 9 حبات . يمكنك نثر بعض فتات الخبز على السطح . اخبزيها لمدة 12-15 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون . ترش بالسكر البودرة وتقدم دافئة.

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