طريقة عمل دجاج بالكاري

الدجاج بالكاري بهوية هندية، لكن انتشاره عالمياً جعله مقدماً على موائد عالمية كثيرة بمكونات مختلفة على رأسها بهارات الكاري وحليب جوز الهند.

إليكِ وصفة الدجاج بالكاري:

المقادير:

قطع دجاج بحسب الرغبة (بعظام أو بدون)

كوب من حليب جوز الهند

ملعقة كبيرة من بهارات الكاري

نصف كوب من كريما الطبخ السائلة

ملح بحسب الرغبة

ليمون بحسب الرغبة

كزبرة مفرومة

كزبرة مطحونة

بصلة مفرومة فرماً ناعماً

زنجبيل مهروس

ثوم مهروس

زيت زيتون

الطريقة:

– اقلي الدجاج بزيت الزيتون مع البصل والثوم والكزبرة المطحونة والزنجبيل والبهارات والملح والليمون.

– حين يقترب الدجاج من النضوج أضيفي نصف كوب كريما الطبخ مع حليب جوز الهند.

– انتظري حتى الغليان ومن ثم رشي الكزبرة الطازجة على الوجه.