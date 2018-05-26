طريقة عمل دجاج بالكاري

الدجاج بالكاري بهوية هندية، لكن انتشاره عالمياً جعله مقدماً على موائد عالمية كثيرة بمكونات مختلفة على رأسها بهارات الكاري وحليب جوز الهند.
إليكِ وصفة الدجاج بالكاري:
المقادير:
- قطع دجاج بحسب الرغبة (بعظام أو بدون)
- كوب من حليب جوز الهند
- ملعقة كبيرة من بهارات الكاري
- نصف كوب من كريما الطبخ السائلة
- ملح بحسب الرغبة
- ليمون بحسب الرغبة
- كزبرة مفرومة
- كزبرة مطحونة
- بصلة مفرومة فرماً ناعماً
- زنجبيل مهروس
- ثوم مهروس
- زيت زيتون
الطريقة:
– اقلي الدجاج بزيت الزيتون مع البصل والثوم والكزبرة المطحونة والزنجبيل والبهارات والملح والليمون.
– حين يقترب الدجاج من النضوج أضيفي نصف كوب كريما الطبخ مع حليب جوز الهند.
– انتظري حتى الغليان ومن ثم رشي الكزبرة الطازجة على الوجه.