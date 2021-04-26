‏قرقيعان.. احتفالات شعبية خليجية متوارثة في شهر رمضان المبارك

يحتفل الأطفال في دول الخليج العربي الليلة بمناسبة "القرقيعان" التي تُعد من أبرز وأهم الاحتفالات الشعبية المتوارثة في شهر رمضان، وهي أهم احتفال عند الأطفال في الشهر الفضيل.

ويعد القرقيعان أو القريقعانة في الكويت و‌الأحساء و‌القطيف و‌الأحواز، أو قرقاعون في البحرين أو قرنقعوه في قطر أو القرنقشوه في عمان، تقليد سنوي ومناسبة دينية يُحتفل بها في معظم بلدان الخليج العربي وغيرها من الدول الإسلامية بمنتصف شهر رمضان خلال ليالي 13 و14 و15 من ذات الشهر.

ويطوف الأطفال في القرقيعان مرتدين أزياءً شعبية ويرددون الأهازيج وتوزع الحلوى عليهم وتختلف الأهازيج بحسب المناطق اختلافًا بسيطًا ولكنها تبقى متشابهة في مضمونها.

ويعمد الأطفال إلى لبس الملابس الشعبية فيلبس الأولاد الدشداشة وسترة بالإضافة إلى النعال الشعبية، أما البنات فيلبسن الدراعات والبخنق وهي قماش بألوان مختلفة مطرزة، مع الترتر الذي يُوضع على الرأس، ويحمل كل منهم كيسًا لجمع المكسرات والحلوى، وعادةً ما تبدأ هذه الفعالية بعد صلاة المغرب مصحوبة بالأغاني الشعبية.

عادات وتقاليد

يأخذ الأطفال بعد إفطارهم بأذان المغرب في التجمع والسير حاملين حول أعناقهم أكياسًا قماشية أو سلالاً من الخوص ويرددون الأهازيج والأناشيد الشعبية فيبدأون بالمرور على البيوت لتجميع المكسرات والحلوى من أهل الأحياء الشعبية، ومن الأهازيج والأناشيد التي يرددونها:

قرقاعون عادت عليكم يالصيام.. عطونا الله يعطيكم.. بيت مكة يوديكم.. يا مكة يا المعمورة..

سلم ولدهم يا ألله.. خليه لأمه يا الله.. يجيب المكده ويحطها.. بحضن إمه.. ياشفيع الأمة.. عسى البقعة ما إتخمه، ولا توازي على أمه.

قرقيعان وقرقيعان.. بين اقصير ورميضان..

عادت عليكم صيام.. كل سنة وكل عام..

ويقال أيضًا في القطيف: