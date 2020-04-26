10 نصائح لاعداد وجبة سحور ذات فائدة متكاملة للصائم

انتقاء الخيارات الصّحية لوجبات السّحور، والتّركيز على تناول السّوائل، تساعد على التَّأقلم بشكلٍ أفضل مع الصّيام، وتزويد الجّسم بالطّاقة اللازمة طوال فترة الصّيام.

ويؤكد الأطباء والاختصاصيون في الدراسات العلمية على أهمية تناول وجبة السحور لما لها من فوائد كثيرة منها:

- تقلل من الإصابة بالصداع والإعياء والتعب أثناء الصيام في نهار شهر رمضان، وتقلل من الشعور بالجوع والعطش.

- تمنع الشعور بالكسل والخمول والرغبة في النوم أثناء ساعات الصيام، وتمنع فقد الخلايا الأساسية للجسم .

- تنشط الجهاز الهضمي.

- تحافظ على التوازن النفسي والاطمئنان الغذائي وسريان الدورة الدموية في جسم الإنسان كالمعتاد.

- تحافظ على مستوى السكر في الدم فترة الصيام.

- تحافظ على التوازن الجسدي، حيث أنه من خلال تناول الكمية المطلوبة من الطعام والشراب يستطيع الجسم المحافظة على توازنه العام. - تعوّد الإنسان على النظام والانتظام في الحياة العامة والحياة الإسلامية خاصة.

مواذ غذائية من الضروري توافرها في وجية السحور:

النشويات المعقدة:

كالخبز الأسمر، حيث أنه يعمل على تحسين نسب السكر في الدم ويقلل من الشعور بالإعياء.

الخضروات المليئة بالألياف:

وذلك لزيادة الشعور بالشبع مثل الجرجير والخس والفلفل الرومي وأيضاً الفواكه، خاصة التفاح والبرتقال والجوافة والكمّثرى، حيث تعمل على منح الجسم كمية كبيرة من المياه وتعطيه الشعور بالارتواء وتقلل من شعوره بالعطش، بالإضافة الى إمداده بالفيتامينات المفيدة.

خليط متوازن من الكربوهيدرات والدهون والبروتين:

حيث تعتبر مصادر الطاقة الأساسية، وتوفر هذه الوجبة للجسم أثناء الصيام الطاقة اللازمة للنشاط اليومي.

نصائح الطبية لاعداد وجبة سحور ذات فائدة متكاملة للصائم:

- أعدّيْ المأكولات بطيئة الهضم، بدلاً من المأكولات التي يتم هضمها بسرعة.

- احرصي على توفير منتوجات الألبان، كالزبادي، واللبن (الرائب.

- توفير الخضراوات في وجبة السحور.

- التقليل من نسبة الكافيين في الجسم قبل دخول شهر رمضان.

- ضرورة الابتعاد عن الوجبة المالحة في السحور.

- تقديم السوائل سواء من الماء أو العصائر الطازجة معتدلة البرودة، وغير المعلبة، أو الغازية.

- ابتعدي عن المأكولات الغنية بالسعرات الحرارية مثل المأكولات المقلية.

- احرصي على تأخير وقت تناول السحور لأسرتك، حيث إن التأخير يمكّن الجسم من الاستفادة من المواد الغذائية لأكبر فترة ممكنة من ساعات النهار.

- التمر من العناصر الغذائية التي ينصح بها الأطباء، فاحرصي على تقديم أنوعاً مختلفة من التمر في وجبة السحور.

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