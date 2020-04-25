3 خلطات طبيعية لبشرة نضرة في شهر رمضان

تشكو المرأة خلال شهر رمضان المبارك من مشاكل البشرة خاصة الجفاف والتشقق وظهور البقع الداكنة بسبب تبدّل النظام الغذائي واختلاف ساعات النوم وتعديل الأنشطة التي اعتادت أن تمارسها في أيامها العادية، بالإضافة إلى نقص المياه، ونقص الكثير من المواد الغذائية والسوائل في الجسم بسبب الصيام، ما يؤثر سلبيًا على البشرة.

إليكِ فيما يلي أهم الخلطات الطبيعية التي تحتوي بروتينات وعناصر غذائية ومضادات أكسدة تساعد على العناية بالبشرة ونضارتها وشدها ومنع ترهلها.

خلطة الموز

خلطة طبيعية لبشرة نضرة



المكونات:

نصف ثمرة مهروسة من الموز.

بياض بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة من اللبن الرائب.

الطريقة:

اخلطي الموز مع بياض البيض واللبن الرائب.

استعملي الخليط على البشرة، ثم اشطفيه جيدًا بعد 15 دقيقة.

كرري الماسك مرة أسبوعيًّا.



خلطة الفراولة

خلطة طبيعية لبشرة نضرة



المكونات:

5 حبات من الفراولة.

بياض بيضة واحدة.

ملعقتان صغيرتان من ماء الورد.

الطريقة:

اخفقي البياض حتى يتكثف حجمه.

اهرسي حبات الفراولة وامزجيها مع مماء الورد.

امزجي التركيبة بلطف مع بياض البيض.

ضعي المزيج على وجهك وعنقك.

اتركيه يجف واشطفيه باستخدام قطن مغموس في ماء الورد.

كرري الماسك مرة أسبوعيًّا.



خلطة الصبار

خلطة طبيعية لبشرة نضرة

خلطة طبيعية لبشرة نضرة

المكونات:

حبة خيار مهروسة منزوعة القشر.

ملعقة صغيرة من هلام الصبّار.

ملعقة صغيرة زبادي.

الطريقة:

اخلطي المكونات الثلاثة مع بعضها.

اتركيها على بشرتكِ لمدة نصف ساعة.

أزيلي الخليط بالماء الفاتر.

كرري الماسك مرة أسبوعيًّا.

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