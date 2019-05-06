4 أفكار تساعدك أثناء إعداد وجبة الإفطار

في شهر رمضان المبارك يصوم المسلمون لساعات طويلة عن الطعام والشراب، الأمر الذي يدفعهم لتحضير أطباق مميزة لوجبة الفطور، ومن المعروف ضرورة احتواء هذه المائدة في هذا الشهر بالذات على وجبة الطعام الرئيسية بالإضافة إلى الشوربات والسلطات

وتواجه بعض السيدات مشكلات عدة أثناء إعداد وجبة الإفطار في رمضان، لا سيما تحضير وجبات عدّة في وقت محدود، وفي هذا المقال سنقدّم بعض الأفكار المساعدة أثناء إعداد الإفطار، وهي ما يأتي:

1. عند احتراق الأرز

يُنصح بوضع طبقة من قشور البصل على وجه الأرز، من ثم غطاء الطنجرة لمدة 20 دقيقة، وذلك بهدف امتصاص رائحة وطعم الأرز المحترق. بعدها، يتمّ التخلّص من قشور البصل، قبل سكب الأرز في الأطباق.

2. إعداد بعض المأكولات قبل فترة

يُفضّل إعداد كمية مهمة من الفطائر والمعجنات وأقراص الكبة، مع الاحتفاظ بها في المجمدة، ممّا يختصر الوقت في تحضيرها.

3. تحضير مكعبات الثلج سريعاً

لا تحلو مائدة رمضان إلاَ بوجود العصائر المنعشة. لذا، لا بد من تحضير مكعبات الثلج في فترة زمنية قصيرة، من خلال غلي الماء قبل وضعه في الثلاجة، ممّا يساهم في تجميده بشكل أسرع.

4. تجنّب الدموع أثناء تقشير البصل:

معظم السيدات تواجه مشكلة الدموع أثناء تقطيع البصل لتفادي هذه المشكلة المزعجة لا بد من تقطيع البصل تحت صنبور الماء الجاري.

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