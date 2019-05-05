مع اقتراب رمضان..تعرف على فوائد التمر

يطل علينا بعد أيام شهر رمضان الكريم، ويحرص البعض على الخروج من الشهر المبارك بأقصى فوائد صحية وتناول أطعمة مفيدة تحافظ على الجسم.
ومن أشهر الأصناف التي لا تخلو منها المائدة الرمضانية “التمر”، الذي يحوي الكثير من الفوائد الصحية، لذلك حثت السنة النبوية ضرورة بدء الإفطار بتناول التمر لما له من فوائد صحية هائلة أبرزها:
1- لديه سكريات طبيعية بسيطة سهلة الامتصاص كالسكروز والجلوكوز والتي تمد الجسم بالطاقة.
2- التمر يرفع معدلات سكر الدم، كما أنه سهل الامتصاص والهضم.
3- التمر يهيء الجسد لاستقبال الوجبات.
4- يحمي الجسد من التلباكت المعوية.
5- يساعد التمر على التخلص من جزء من السموم المختزنة.
6- يساعد الأمعاء على أداء مهامها بفاعلية عالية.
7- يساعد على الإحساس بالامتلاء والشبع.
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