مع اقتراب رمضان..تعرف على فوائد التمر

ومن أشهر الأصناف التي لا تخلو منها المائدة الرمضانية “التمر”، الذي يحوي الكثير من الفوائد الصحية، لذلك حثت السنة النبوية ضرورة بدء الإفطار بتناول التمر لما له من فوائد صحية هائلة أبرزها: