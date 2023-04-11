البوابة - باتاتشو ، ومقرها البرتغال ، هي علامة تجارية فاخرة للملابس والإكسسوارات للأطفال الرضع والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و 12 عامًا.

مع شعار "نشر الابتسامات" ، تعتبر هذه من بنات أفكار سيدتين رائدات محببتين للأزياء ممتعة وكلاسيكية في آن واحد ، حيث تبتكران تصميمات حصرية من المواد الخام الأولية الأنيقة والخالدة لنشر الابتسامات في جميع أنحاء العالم ، مقابل كل قطعة ملابس يبيعونها ، يتبرع الشركة أيضًا بقطعة من الملابس لطفل محروم ، لأنهم يعتقدون أن أحلام جميع الأطفال مهمة وأنه يجب ألا يفوت أي طفل تحقيق أحلامه. انشر بعض الابتسامات اليوم وتسوق من باتاتشو الجميلة اليوم للحصول على قطع كلاسيكية للأولاد والبنات حتى سن 12 عامًا.

5 إطلالات لملابس عيد الفطر للبنات من باتاتشو

مجموعة فساتين العيد للبنات

1. فستان دانتيل لون زهري فاتح

فستان زهري فاتح مصنوع من الشيفون الخفيف مع دانتيل جميل ، الشكل A يتناسب بشكل جميل ومبطن بالفوال القطني لمزيد من الراحة. الأكمام المقصوصة الشفافة منتفخة بلطف من أجل الحجم وتفاصيل القوس مع أزرار زخرفية من حجر الراين في المقدمة تضفي لمسة نهائية ساحرة. يغلق بسحاب في الخلف مخفي للحصول على لمسة نهائية نظيفة.

2. فستان دانتيل لون أصفر

فستان أصفر مصنوع من الشيفون الخفيف مع دانتيل جميل ، الشكل A يتناسب بشكل جميل ومبطن بالفوال القطني لمزيد من الراحة. الأكمام المقصوصة الشفافة منتفخة بلطف من أجل الحجم وتفاصيل القوس مع أزرار زخرفية من حجر الراين في المقدمة تضفي لمسة نهائية ساحرة. يغلق بسحاب في الخلف مخفي للحصول على لمسة نهائية نظيفة.

3. فستان زهري لون عاجي وزهري

فستان زهري عاجي وزهري أنيق ببساطة ، هذا الفستان الناعم والحريري مزين بأزهار وردية وخضراء جميلة مع أزرار مزخرفة على الصدر. مبطن بالكامل ، بأكمام منفوخة وشفافة جميلة مع زخارف فيونكة على الأساور بأزرار. يتميز بياقة مكشكشة جميلة ويثبت بسحاب مخفي في الخلف.

4. فستان زهري لون عاجي وأرجواني

5. فستان بناتي وردي بدون أكمام من التول

فستان زهري للبنات مصنوع من الشيفون الخفيف مع طبقة من التول. مبطن بالكامل بالفوال القطني للراحة ، هذا الفستان الجميل مزين بنقاط بلوميتي على التول وزخارف زهور ثلاثية الأبعاد على المقدمة. يتوهج التنورة للحصول على صورة ظلية ضخمة ويتم تثبيت الفستان بسلاسة مع سحاب مخفي على الظهر.

بالإضافة إلى هذه المجموعة من الأفكار لملابس العيد للبنات، ننصحكم باختيار اكسسوارات مناسبة لهذه الاطلالات الاحتفالية مثل الأحذية واكسسوارات الشعر، والحقائب والمجوهرات البسيطة.

المصدر: childrensalon.com

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