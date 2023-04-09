البوابة - اشتهر المصمم الإيطالي جورجيو أرماني بخياطته الدقيقة والخطوط النظيفة لتصاميمه. ولا يزال أسلوبه موضع التركيز والاهتمام اليوم وهذه العباءات تبرز بشكل واضح الحرفية العالية للقفطانات المغربية بلمسة إيطالية. صُنع هذ التصميم بخبرة من أجود أنواع الأقمشة ، وسيكون إضافة مثالية لخزانة ملابس الموسم الجديد.

جورجيو أرماني

في عام 1975 ، أعاد أرماني كتابة قواعد الملابس الرجالية ، وأحدث ثورة في الأسلوب البسيط مع دار الأزياء التي تحمل اسمه ومقرها ميلانو. امتد إرثه إلى الملابس النسائية الجاهزة في العام التالي ، ثم في عالم الأحذية والحقائب والإكسسوارات وغيرها ، ليخلق طابع جورجيو أرماني المميز للرقي والجودة الحديثين.

4 قفطانات رمضانية من تصميم جورجيو أرماني

1. قفطان زهري من الجاكار

قفطان بنقشة الزهور من الجاكار قطعة مميزة يجب اقتناؤها لمن يريد التميز بأناقة. الزخارف الزهرية المعقدة والزخارف المتناقضة هي تفاصيل مذهلة ستلفت الأنظار وتجذب الانتباه. بفضل مهارته عالية الجودة وتصميمه الفريد ، يعد هذا القفطان بالتأكيد قطعة استثمارية لن تندم عليها.

2. عباية كيمونو من الجاكار باللون الزهري

3. عباية كيمونو من الجاكار باللون الأزرق

4. بونشو مخطط من الساتان

ما هو نسيج الجاكار؟

الجاكار هو نوع من القماش له تصميم أو زخارف منسوجة في بناء النسيج يتم فيه دمج الألوان والأنماط في القماش نفسه ، بدلاً من صبغه أو طباعته. قماش الجاكار يأتي في مجموعة من التصاميم من أقنعة الزينة الدرامية إلى الأزهار أو الخطوط أو الشيفرون أو الأنماط الهندسية. الجاكار الحريري مكلف للغاية حيث أن كل خيط مستخدم في السداة واللحمة من الحرير ، وبما أنه يمكن نسج الجاكار بإحكام باستخدام عدد خيوط عالية ، فإن مترًا من القماش يمكن أن يتطلب الكثير من الخيوط. الملابس المصنوعة من الجاكار متينة وقوية ومقاومة للتجاعيد وهو مثالي للارتداء اليومي. على عكس التصميمات المطبوعة والمختومة ، لن يتلاشى النمط المنسوج أو يتآكل من ملابسك.

لا يشير مصطلح "جاكار" إلى نمط معين ، بل يشير إلى النول الذي تم نسجه عليه ، والذي سمي على اسم مخترعه ، جوزيف ماري جاكارد.

المصدر: أوناس

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