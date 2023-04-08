البوابة - لا غنى اليوم عن حقائب كلتش الأنيقة، أنها نسخة أصغر بكثير من حقيبة اليد ، وعادةً ما تكون بدون مقابض أو سلاسل. نظرًا لصغر حجمها ، فإنها تناسب أكثر العناصر الأساسية مثل الهواتف المحمولة وبطاقات الائتمان وأحمر الشفاه، لذلك فهي مناسبة للحفلات والمناسبات الاجتماعية.
5 حقائب كلتش مميزة لإطلالتك الرمضانية
شروط اختيار الكلتش:
- يجب أن يكون القابض الخاص بك مكملاً لحجم وبنية جسمك. لحسن الحظ ، تأتي الكلتش عادة بأحجام مختلفة، لتتناسب مع كل حجم وشكل الجسم. على سبيل المثال ، إذا كنت شخصًا صغيرًا جدًا ، فيبدو أنه من المناسب أن تحمل حقيبة يد صغيرة متناسبة معك.
- يجب أن يكون هناك قبضة محكمة أو منطقة قبضة على الحقيبة لتجنب الحوادث غير السارة. يجب أن تكون الحقيبة سهلة في راحة اليد لتوفير قبضة مريحة.
- يبلغ طول الحجم الصحيح حوالي 10 بوصات (حجم الكلتش القياسي).
- لا توجد قاعدة تنص على أن الأحذية والكلتش يجب أن تتناسب مع بعضها البعض. ومع ذلك ، يعتقد الناس أن ارتداء الأحذية والحقيبة المطابقة يجعل المرأة تبدو أكثر اناقة.
- العلامات السبعة لجودة حقيبة اليد:
- خياطة ذات جودة عالية
- خياطة ممتازة حول الزوايا
- معدن قوي لإكسسوار حقيبة اليد
- سهولة تنظيفها
- سحاب ذو جودة
- بطانة مقاومة للتمزق
- سلسلة متينة
5 حقائب كلتش مميزة لإطلالتك الرمضانية
حقيبة Knot minaudiere من بوتيغا فينيتا
حقيبة Knot minaudiere من بوتيغا فينيتا مليئة بالرموز الشهيرة. فهي تشبه الصندوق مع ملمس فخم وبري، ويعلو القابض عقدة أنيقة.
حقيبة كلتش فالنتينو غارافاني
تمتزج حرفية فالنتينو غارافاني الرائعة بشكل استثنائي مع التصميم المعاصر الأنيق لهذه الحقيبة. يضفي جلد Dauphine لمسة راقية على التصميم المدمج القابل للطي.
حقيبة Clemmie من جيمي شوو
تتميز حقيبة Clemmie من جيمي شوو المصنوعة من الساتان المزين بالكريستال بأجواء احتفالية فاخرة مع تصميم معاصر وزخارف كريستالية مميزة في كل مكان، انه افضل اكسسوار للمساء.
حقيبة كالي ديجرادي من جيمي تشو
تتميز هذه الحقيبة المسائية الأنيقة المزينة بالكريستال والماس على قماش الساتان المتدرج باللون الذهبي بأنها متعددة الاستخدامات. يمكنك استخدامها كحقيبة سهرة أنيقة محمولة باليد أو على الكتف.
حقيبة كلتش Loubi54 من كريستيان لوبوتان
حقيبة أنيقة ذات بريق لامع، حقيبة Loubi54 من كريستيان لوبوتان تساعد على إضفاء لمسة من الأنوثة على اطلالتك. الكلتش مصنوعة من الجلد المتقزح اللامع ، وتحمل تفاصيل العلامة الفرنسية الأكثر شهرة مع شعارها والبطانة الداخلية المذهلة.
5 إطلالات رمضانية من تصميم الإماراتية شذى عيسى
© 2000 - 2023 البوابة (www.albawaba.com)