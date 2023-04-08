5 حقائب كلتش مميزة لإطلالتك الرمضانية

يجب أن يكون القابض الخاص بك مكملاً لحجم وبنية جسمك. لحسن الحظ ، تأتي الكلتش عادة بأحجام مختلفة، لتتناسب مع كل حجم وشكل الجسم. على سبيل المثال ، إذا كنت شخصًا صغيرًا جدًا ، فيبدو أنه من المناسب أن تحمل حقيبة يد صغيرة متناسبة معك.