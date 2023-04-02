البوابة - نشأت مصممة الأزياء شذى عيسى الملا في دبي ، وهي متأثرة بالفن والديكورات الداخلية والسفر ، حيث تقوم بتجربة الزخارف المعقدة والظلال الانسيابية والمنسوجات الفاخرة. تجمع شذى عيسى بين تفاصيل الأزياء التقليدية والأزياء العصرية ، وتثير إحساسًا أنيقًا يتخطى المواسم. في عام 2016 ، أطلقت المصممة علامتها التجارية بعد مسيرتها المهنية في أكبر مركز للبيع بالتجزئة في العالم في دبي.

5 إطلالات رمضانية من تصميم الإماراتية شذى عيسى

مجموعة رمضان للمصممة شذى عيسى

1. فستان ستورم الحريري المزين بالكريستال

فستان Storm من المصممة شذى عيسى التي تتخذ من دبي مقراً لها مستوحى من المحيط. تم تصميم القطعة الفضفاضة من الحرير الخام المغسول بالرمل والمزينة برقبة على شكل V وأكمام مزينة بخرز اللؤلؤ المتناثر والكريستال المتلألئ.

2. فستان المغربي الماكسي المطرز

يلفت هذا الفستان الأنيق والرومانسي من شذى عيسى الأنظار بفضل نسيج الجاكار الحريري المصنوع من شجرة النخيل. تم تصميمه في دبي ، الفستان بطول كامل تحيط به ياقة عالية وأزرار من الأمام وتطريز ذهبي وخرز في الصدر والأكمام.

3. فستان القرم المصنوع من الحرير والمزين بالترتر

فستان القرم مستوحى من الجمال الهادئ لأشجار القرم في أبوظبي. مصنوع من الحرير الخام الفاخر ، حيث تم تزيين الكاب بشكل دراماتيكي بشكل رائع بزخرفة شجرة مطرزة بالترتر.

4. فستان مصنوع من التول مع توب وبنطلون

تجمع شذى عيسى مجموعة من ثلاث قطع ستجعلك تبدين مبهرة مع اقتراب العيد. قفطان خارجي من التول عبارة عن طبقة خارجية متعددة الاستخدامات تضيف البذخ والتواضع لأي طقم ، في حين يضيف الجزء العلوي وهو سترة بياقة عالية مستوحاة من الأمواج ومن دون أكمام اناقة متناهية، أما البنطال فمتناسق وهو ذو تصميم بسيط مع ثنيات حادة.

5. فستان تول طويل مطرز

يلفت هذا الطقم المصقول والرومانسي من شذى عيسى الأنظار بالخرز المتلألئ على خط العنق. تم تصميمه في دبي وهو مُخيط من التول العائم ، وتحيط به طبقة خارجية على الطول بالكامل مع أكمام عائمة وانسيابية حتى طول الكاحل.

المصدر: shathaessaofficial

الملكة رانيا العبدالله تتألق بعباية أردنية تراثية من فنطزة ديزاين

صور عبايات تناسب السهرات الرمضانية