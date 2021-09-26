آبراموفيتش يشرف شخصياً على تعاقد تشيلسي مع دي ليخت

يصر رومان آبراموفيتش رئيس نادي تشيلسي شخصياً على شراء عقد المدافع الدولي الهولندي ماتيس دي ليخت حتى لو كان ذلك مقابل رقم قياسي.

ويخوض نجم يوفنتوس موسماً صعباً بعد البداية المتعثرة للفريق والتي شهدت تراجعه في ترتيب الدوري الإيطالي.

وأشارت تقارير إلى أن البالغ من العمر 22 عاماً ربما يفكر بالرحيل عن البيانكونيري إذا ما استمر التدهور في المستوى.

ولفت الدولي الهولندي الأنظار منذ أيامه في أياكس امستردام، حيث أدى تألقه إلى ارتداء شارة القائد في عمر صغير.

ويعاني البلوز بدوره من تقدم عمر تياغو سيلفا الذي وصل إلى عامه الـ 36 ويسعى للبحث عن بديل له وفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية.

ما هو سعر دي ليخت الحالي؟

وتقدر قيمة دي ليخت حالياً بـ 120 مليون يورو (102 مليون جنيه استرليني).

ويتحرك آبراموفيتش شخصياً للإشراف على إتمام التعاقد مع اللاعب الذي يمتد عقده مع يوفنتوس حتى صيف عام 2024.