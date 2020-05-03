آديبايور ينتقد فوز صلاح وماني بجائزة أفضل لاعب إفريقي

انتقد التوغولي إيمانويل آديبايور مهاجم آرسنال وريال مدريد السابق، حصول المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني على جائزة أفضل لاعب إفريقي عامي 2018 و2019، مؤكداً أن نظام الجوائز الخاص بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم غير صحيح.

وقال آديبايور في تصريحات نقلها موقع "كيغ فوت" المصري: "ليس من المنطقي حصول ماني على جائزة الأفضل في إفريقيا، وهو لا يلعب في القارة، وإنما يشارك باستمرار في أوروبا".

وأضاف المهاجم الدولي السابق أن صلاح بدوره لا يستحق جائزة عام 2018، خاصة أنه حقق معظم نجاحاته مع ليفربول حينها.

يذكر أن آديبايور سبق له الفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي عام 2008، أثناء فترة تواجده في آرسنال، قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي ثم ريال مدريد وعدة فرق أخرى.