آديداس تعلن انتقال زياش إلى آرسنال عبر تويتر

أعلنت شركة أديداس انتقال النجم حكيم زياش إلى آرسنال بشكل ضمني من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر".

وكانت الشركة الألماني قد قامت بتقديم القميص الرسمي للغانرز الخاص بالموسم الجديد صباح الاثنين.

ومن خلال تغريدة عبر حساب الشركة الخاص بالمملكة المتحدة، قامت آديداس بنشر صورة لقميص آرسنال يحمل اسم زياش والرقم 12.

وكتب في التغريدة: "هذا بيتك، مرحباً بك في الفريق، الآن وقت حسم الصفقة، اطلب قميصك هنا". مع صورة للقميص رقم 12 الذي يحمل اسم زياش.

ولم يعلن آرسنال ولا أياكس أمستردام أي شيء حول التفاوض بينهما من أجل انتقال النجم المغربي إلى إنجلترا.

وكانت شركة "نايكي" الأميركية قد أعلنت انضمام فيليبي كوتينيو إلى برشلونة قبل أن تتم الصفقة بشكلٍ رسمي، وعن انضمام أليكسيس سانشيز إلى تشيلسي، وهو أمر لم يحصل.

يذكر أن زياش يشارك حالياً رفقة منتخب المغرب في كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر.

@Ziyechh22 This is home. Welcome to the squad.

Now it’s time to seal the deal - order your new home shirt here: https://t.co/PYv2tn5ZN8#DareToCreate pic.twitter.com/unYUrBzTrp