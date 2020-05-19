آرتور نجم برشلونة يفلت من عقوبة بسبب سيارته

كسر نجم برشلونة آرتور ميلو إحدى قواعد البروتوكول الذي وضعته رابطة الدوري الإسباني لاستئناف التدريبات، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن ميلو حضر جلستين تدريبيتين لبرشلونة بسيارتين مختلفتين، مما يعني أنه خالف قواعد البروتوكول، الذي يفرض على اللاعبين الحضور بالسيارة نفسها خلال هذه الفترة، الأمر الذي يعرّضه لعقوبة.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرازيلي لن يعاقب، لأنه طلب إذناً من إدارة النادي الكاتالوني ورابطة الدوري لحضور التدريب بسيارة مختلفة في الجلسة الثانية، بسبب عطل تعرضت له السيارة الأولى.

ويجذب آرتور أنظار أندية أوروبية كبرى مثل يوفنتوس وإنتر ميلان، إلا أن البرازيلي يرغب في البقاء مع بطل إسبانيا.