آرتيتا: أوديغارد ليس ميسي

أبدى ميكيل آرتيتا مدرب آرسنال حماسه الشديد بوصول الشاب مارتن أوديغارد، قادماً من ريال مدريد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وقال الإسباني: "يملك أوديغارد جميع المقومات والإمكانات التي نحتاج إليها لإنعاش خط الوسط في الجانب الهجومي، إذ إنه يجيد اللعب في مركز لاعب الوسط المهاجم كرقم 10، خلف رأس الحربة وعلى الجناحين.

"لكن ليس معنى ذلك أنه مثل (ليونيل) ميسي كما يردد البعض، ولا داعي لهذه المقارنة، مارتن هو مارتن، وليس أي شيء آخر".

واعترف آرتيتا بأنه يتابع أوديغارد منذ فترة ليست قصيرة، مشيراً إلى أنه أحرز تقدماً كبيراً خلال السنتين الأخيرتين اللتين لعب خلالهما مع ريال سوسييداد «نادي مسقط رأس آرتيتا».

وأشاد آرتيتا بإمكانيات النرويجي الصاعد قائلاً: "إنه لاعب موهوب، يحتاج فقط إلى بيئة ملائمة وبعض الوقت لكي يحقق النجاح المنشود، لديه إمكانيات الانسجام عندنا، لأنه لاعب مبدع ويتحرك بالكرة بسهولة حتى في المساحات الضيقة، ولديه قدرة كبيرة على صنع الفرص لزملائه وتسجيل الأهداف.

"عندما كان أوديغارد يلعب مع ريال سوسييداد صنع 62 فرصة للتسجيل، وصنع 6 أهداف في 31 مباراة، ويتمتع بجودة عالية في التمرير بنسبة 74و84%، باختصار هو يملك كل المهارات والصفات التي نبحث عنها".

يذكر أن أوديغارد «22 عاماً» الذي شارك في تدريبات آرسنال الأربعاء، من المحتمل أن يشارك أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي السبت.

ويرتدي نجم الوسط القميص رقم 11، الذي كان يرتديه مسعود أوزيل الذي رحل مؤخراً إلى فينيرباهتشة.