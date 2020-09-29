آرتيتا: كنا قادرين على معادلة ليفربول لكن لاكازيت كان له رأي آخر

أبدى ميكيل آرتيتا، المدير الفني لآرسنال سعادته بأداء لاعبيه رغم الخسارة التي تعرض لها الفريق بهدف لثلاثة أمام مستضيفه ليفربول على ملعب آنفيلد.

وقال مدرب الغانرز: "قدم لاعبو ليفربول لقاءً مميزاً، وفي نفس الوقت كنا قادرين على أقل تقدير تحقيق التعادل، لكن (أليكساندر) لاكازيت كان له رأي آخر خلال المواجهتين اللتين انفرد بهما بالحارس أليسون بيكر".

يذكر أن هذه الخسارة جمدت رصيد آرسنال عند 6 نقاط في المركز الخامس، فيما قفز ليفربول إلى المركز الثاني برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف عن ليستر سيتي المتصدر.