آرسنال الأقرب لضم زياش

أكدت صحيفة "غارديان" البريطانية أن آرسنال قريب من التعاقد مع المتألق حكيم زياش رغم المنافسة المحتدمة على توقيعه من جانب مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ.

ويوفر آرسنال للدولي المغربي فرصة المشاركة أساسياً نتيجة نقص العناصر في مركزه، عكس فريق مثل مانشستر سيتي لديه وفرة كبيرة من النجوم على الأطراف، لذلك قد يختار نجم أياكس أمستردام الفريق اللندني لهذا السبب.

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الصفقة 25 مليون جنيه استرليني في حالة التخلي عن خدمات زياش، ويمكن لهذا الرقم أن يرتفع وفقاً لحالة الطلب المتزايدة عليه الصيف القادم.

يذكر أن زياش تنتظره مواجهات مهمة مع أياكس في نصف نهائي دوري الأبطال أمام توتنهام، بعد نجاح الفريق الهولندي في إقصاء ريال مدريد ويوفنتوس من البطولة.