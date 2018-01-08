آرسنال مهدد بخسارة أبرز نجومه

أليكسيس سانشيز

يسعى آرسنال لبيع عدد من لاعبيه خلال الأشهر القادمة، وهم أليكسيس سانشيز وفرانسيس كوكلين، وماتيو ديبوشي، وفقاً لموقع "جول".

وبات سانشيز أقرب الراحلين، بعدما كان قريباً جداً من الانتقال إلى مانشستر سيتي الصيف الماضي، لكن الصفقة لم تتم، إلا أن الدولي التشيلي يبدو في طريقه لمغادرة آرسنال خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري.

كما لم يجدد النادي اللندني عقدي مسعود أوزيل وجاك ويلشير، مع أن الأخير قدم مستويات مميزة مؤخراً رجحت كفة استمراره مع فريق المدرب آرسين فينغر.

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كما قد يغادر ثيو والكوت على سبيل الإعارة إلى ويست هام، لرغبته في المشاركة مع منتخب إنجلترا في كأس العالم 2018، إضافة إلى كوكلين الذي قد يرحل بدوره صوب ويست هام، مقابل 10 ملايين جنيه استرليني.

أما أوليفييه جيرو، فيبدو في طريقه إلى بيشكتاش مقابل 35 مليون جنيه.

وتشير التقارير أخيراً إلى أن سانشيز يقترب أكثر فأكثر من الانتقال إلى مانشستر سيتي مقابل 25 مليون جنيه.