آرسنال وتشيلسي يتفقان على صفقة هافيرتز

اقترب النجم الدولي الألماني كاي هافيرتز من الرحيل عن تشيلسي صوب جاره اللندني آرسنال في صفقة وصلت سريعاً امراحلها النهائية.

ويتطلع الغانرز لإبرام عدة تعاقدات كبيرة بعد إهدار فرصة الظفر بلقب الدوري الإنجليزي في الأمتار الأخيرة لصالح الغريم مانشستر سيتي.

وقالت صحيفة "إيفنينغ ستاندرد" البريطانية أن آرسنال وتشيلسي اقتربا من التوصل لاتفاق حول قيمة الصفقة والتي ستصل لنحو 65 مليون جنيه استرليني.

يأتي هذا التطور في المفاوضات نظراً لتخفيض السعر الذي كان البلوز يطالبون به.

ومن المتوقع أن يخضع هافيرتز للفحص الطبي الروتيني خلال أيام قبل انتقاله بصورة رسمية إلى ملعب الإمارات.

وسيكون صاحب الـ 24 عاماً أول تعاقد للمدير الفني الإسباني ميكيل آرتيتا هذا الصيف، ومن المتوقع أن يتبعه نجم الوسط الإنجليزي ديكلان رايس من ويست هام يونايتد.