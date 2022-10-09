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آرسنال يتفوق على ليفربول 3-2 ويضاعف الضغوط على كلوب

منشور 09 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 07:27
الضغوطات تتزايد على كلوب (المصدر: أ ف ب)
الضغوطات تتزايد على كلوب (المصدر: أ ف ب)

تفوق آرسنال على ضيفه ليفربول بثلاثة أهداف لاثنين في لقاء قمة الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الذي شهده ملعب الإمارات اليوم الأحد.

جاءت أهداف الغانرز عبر كلٍ من غابرييل مارتينيلي (1)، وبوكايو ساكا (هدفان) في الدقيقتين 45 و (76 من ركلة جزاء).

أما هدفا الخاسر فحملا توقيعي داروين نونيز وروبرتو فيرمينو في الدقيقتين 34 و 53 على الترتيب.

آرسنال يستعيد الصدارة وليفربول يتراجع

بهذا الانتصار المهم، رفع الفريق اللندني رصيده إلى 24 نقطة أعادته إلى قمة الترتيب العام بفارق نقطة عن مانشستر سيتي مطارده المباشر.

فيما بقي رصيد ليفربول ثابتاً عند 10 نقاط في المركز العاشر لتتراكم الضغوطات على مديره الفني الألماني يورغن كلوب، علماً بأنها الخسارة الثانية للريدز في البطولة هذا الموسم.

كلمات دالة:ليفربولالدوري الإنجليزيآرسنال

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