آرسنال يضع شروطه لضم كوتينيو

يركز آرسنال اهتمامه في الفترة الأخيرة على الفوز بخدمات فيليبي كوتينيو، الذي تنتهي فترة إعارته لبايرن ميونيخ نهاية الموسم الجاري وبقيت العروض حوله كثيرة وفي كل مرة يبرز فريق مهتم بجلب نجم السامبا.

وكشف تقرير إسباني عن تطور جديد بشأن ارتباط كوتينيو بالانتقال إلى آرسنال الموسم المقبل.

ووفقاً لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية فإن النادي اللندني يريد ضم البرازيلي على سبيل الإعارة وليس من خلال بيع نهائي.

وأشارت إلى أن آرسنال طلب من برشلونة تحمل جزء من راتب كوتينيو أثناء فترة الإعارة.

وأوضحت أن البارسا لن يتخذ أي خطوة بشأن مستقبل النجم البرازيلي قبل نهاية دوري أبطال أوروبا.

وقالت الصحيفة أن البارسا لا يريد تحمل جزء من راتب لاعبه السابق لذلك يراهن على أن أداء كوتينيو الجيد في دوري الأبطال قد يجعله على رادار أندية أخرى.