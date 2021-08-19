آرسنال يعلن إصابة أوباميانغ ولاكازيت بفيروس كورونا

أكد آرسنال اليوم الخميس أن نجميه بيير إيميريك أوباميانغ وأليكساندر لاكازيت غابا عن اللقاء أمام برينتفورد يوم الجمعة الماضي لإصابتهما بفيروس كورونا.

ومع أن عينة أوباميانغ باتت سلبية، مما يعني أن بإمكانه المشاركة في لقاء الغانرز القادم أمام تشيلسي يوم الأحد المقبل، إلا أن لاكازيت ما زال يتعافى من الفيروس.

كما أعلن النادي اللندني إصابة كلٍ من صانع الألعاب ويليان وحارس المرمى أليكس رونارسون بكورونا.

وتضاعفت المشاكل أمام المدرب ميكيل آرتيتا نظراً لابتعاد اللاعبين الآخرين توماس بارتي وغابرييل ماغالايس وإيدي نكيتياه بداعي الإصابة وتأكد غيابهم عن مواجهة البلوز.

يذكر أن آرسنال خسر المباراة أمام برينتفورد 0-2 في افتتاح منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وتنتظره مواجهتان صعبتان أمام تشيلسي بطل أوروبا ومانشستر سيتي حامل اللقب المحلي.