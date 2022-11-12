آرسنال يغلب ولفرهامبتون ويبتعد في صدارة الدوري الإنجليزي

تغلب آرسنال على مستضيفه ولفرهامبتون بهدفين دون رد في المباراة التي جرت اليوم السبت على ملعب مولينو لحساب الجولة الـ 16 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريمير ليغ).

جاء هدفا اللقاء عن طريق النجم الدولي النرويجي مارتن أوديغارد خلال الشوط الثاني وفي الدقيقتين 55 و 75 تحديداً.

آرسنال يحلق في الصدارة

بهذا الانتصار، رفع الفريق اللندني الذي يدربه الإسباني ميكيل آرتيتا رصيده إلى 37 نقطة في صدارة الترتيب العام وبفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي ثاني الترتيب الذي سقط بصورة مفاجئة على أرضه أمام برينتفورد بنتيجة 1-2 في وقت سابق اليوم السبت.

فيما بقي رصيد ولفرهامبتون ثابتاً عند 10 نقاط في المركز العشرين والأخير.