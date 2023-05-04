آرسنال يقترب من التعاقد مع لاعب عالمي هذا الصيف

البوابة – كشف الصحفي كايا كايناك في موقع "Football London" أن نادي آرسنال على بعد خطوات بسيطة من التعاقد مع اللاعب الإنجليزي ديكلان رايس.

ويعتبر نجم الوسط في وست هام يونايتد أحد أبرز الأسماء المستهدفة من الجانرز في سوق الانتقالات الصيفية، حيث أن المدرب ميكيل أرتيتا يتطلع لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

آرسنال على بعد خطوات بسيطة من التعاقد مع لاعب بمواصفات عالمية

أكد الصحفي كايا كايناك أن تعاقد آرسنال مع ديكلان رايس هذا الصيف مجرد مسألة وقت لا أكثر، فالأمر شبه محسوم بالنسبة للنادي الإنجليزي ومدربه أرتيتا.

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وقال كايناك: " اتساءل في حال انضمام رايس لآرسنال هل سيشغل مركز رقم 8 في الملعب أو مركز رقم 6"، وأضاف: " الاتفاق لم يتم حتى الآن، ولكن يبدو أنه يقترب أكثر فأكثر مع مرور كل دقيقة".

واختتم الصحفي حديثه حول أن وصول ديكلان رايس إلى آرسنال سيكون بمثابة إشارة حقيقية لعودة الجانرز إلى قمة كرة القدم الإنجليزية، خاصة وأن هناك منافسة شرسة من قبل العديد من الأندية الأخرى للتعاقد مع اللاعب.