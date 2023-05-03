ريال مدريد يقترب من حسم صفقة جود بيلينغهام

البوابة – كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نادي ريال مدريد يقترب من حسم صفقة نجم وسط بوروسيا دورتموند جود بيلينغهام والمقرر أن ينضم إلى صفوف الفريق الموسم القادم.

ويأتي ذلك بعد انسحاب ليفربول ومانشستر سيتي اللذان كانا يتنافسان مع الميرنغي للحصول على توقيع اللاعب الإنجليزي، ومع هذه التطورات الجديدة يستعد المسؤولين في ريال مدريد للسفر إلى ألمانيا لإتمام الصفقة.

جود بيلينغهام إلى ريال مدريد حتى عام 2029

أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن بيلينغهام سيوقع عقدًا مع نادي ريال مدريد يمتد حتى 30 يونيو 2029، أيضًا تحدث موقع "BILD" الألماني أن الملكي شبه حسم الصفقة وتبقى فقط وضع اللمسات النهائية.

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ويوضح الموقع الألماني أن المفاوضات بين النادي الإسباني ووالد بيلينغهام تجري على قدم وساق، ولم يتبقى سوى وصول ممثلي ريال مدريد إلى دورتموند لتوقيع العقد رسميًا.

ويتعلق قرار جود بيلينغهام بالانتقال إلى ريال مدريد أولًا وقبل كل شيء بالتطوير الرياضي، حيث أن اللاعب الإنجليزي يسعى بشدة للفوز بدوري أبطال أوروبا، إلى جانب المبالغ والعمولات الضخمة التي سيحصل عليها في إسبانيا.