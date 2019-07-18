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آرسنال يقترب من سيبايوس

منشور 18 تمّوز / يوليو 2019 - 04:26
داني سيبايوس
داني سيبايوس

بات آرسنال الأقرب لضم داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد بعد تألقه مع منتخب إسبانيا في يورو تحت 21 عاماً، وذلك وفقاً لآخر التقارير الصادرة من إنجلترا.

وكشفت مصادر شبكة "بي بي سي" أن الغانرز يعملون على حسم الصفقة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وسط اهتمام ومنافسة قوية للغاية من توتنهام وميلان.

يذكر أن سيبايوس فشل في إقناع المدرب زين الدين زيدان بقدرته على لعب دور أساسي في الفريق، مما يعني أنه سيضطر لإثبات نفسه خارج أسوار ملعب سانتياغو بيرنابيو.

كلمات دالة:داني سيبايوسريال مدريدآرسنالميلانتوتنهام

Via SyndiGate.info


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