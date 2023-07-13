آرون رامزي يرفض العروض السعودية من أجل الرجوع إلى كارديف سيتي

سيرفض النجم الويلزي آرون رامزي عروض الدوري السعودي من أجل الرجوع إلى فريقه السابق كارديف سيتي هذا الصيف، وفقاً لشبكة "بي بي سي" البريطانية.

وبات لاعب خط الوسط حراً بعد وصول العقد الذي كان يربطه بنيس الفرنسي إلى نهايته الشهر الماضي.

ولعب صاحب الـ 32 عاماً في صفوف نيس موسماً واحداً فقط بعد رحيله عن يوفنتوس الذي قضى معه 4 مواسم تخللها فترة إعارة لرينجرز الاسكتلندي.

وعانى نجم آرسنال السابق من سلسلة إصابات متتالية خلال الأعوام المنصرمة حالت دون مشاركته بصفة مستمرة.

لكن رامزي سيخوض الفحص الطبي الروتيني اليوم الخميس تمهيداً لرجوعه إلى كارديف سيتي الذي أمضى معه فترتين سابقتين، والذي يعتزم إنهاء مسيرته في صفوفه على ما يبدو.

يذكر أن بي بي سي لم تكشف عن هوية النادي السعودي الذي كان مهتماً بتوقيع اللاعب.