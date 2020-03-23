آسينسيو يمنح ريال مدريد لقباً مختلفاً

توج ماركو آسينسيو، لاعب ريال مدريد، ببطولة لعبة فيفا 20 الإلكترونية التي تنظمها رابطة الدوري الإسباني كتعويض عن توقف الدوري الإجباري بسبب تفشي وباء كورونا في البلاد.

وكان إيباي لانوس، بطل ألعاب الفيديو الإسباني، قد أطلق عبر مواقع التواصل الاجتماعي فكرة إقامة البطولة بنظام الدوري، وقررت الأندية بعد ذلك ترشيح لاعب من الفريق الأول، لتمثيلها في بطولة "فيفا 20".

وتمكن الإسباني الغائب عن ريال هذا الموسم بأكمله بسبب إصابة خطيرة في الركبة، من التتويج باللقب بعدما فاز في المباراة النهائية على ممثل ليغانيس، آيتور رويبال، بنتيجة 4-2، علماً بأنه انتصر في نصف النهائي على مورلانس، لاعب فياريال، بخماسية لهدف.

وشاهد أكثر من 170 ألف شخص فوز آسينسيو بمشاركة 18 فريقاً.

ولم يتم السماح لبرشلونة وريال مايوركا بالمشاركة في البطولة بسبب ارتباط الناديين بعقد رعاية مع شركة كونامي، صاحبة لعبة "برو إيفولوشن سوكر"، التي تعد المنافس الأساسي لـ "فيفا 20".

ونشر آسينسيو صورة له على حسابه في "إنستغرام"، وشكر كل من دعمه ودعم ريال مدريد.

ومن المقرر أن يتم التبرع بأرباح هذه البطولة التي وصلت إلى أكثر من 140 ألف يورو (حوالي 150 ألف دولار) لمكافحة فيروس كورونا الذي اجتاح إسبانيا خلال الأيام الماضية.