آس: ديمبيلي يوافق على الانتقال إلى باريس سان جيرمان

وافق النجم الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي مهاجم برشلونة على الانتقال في صفقة حرة إلى صفوف باريس سان جيرمان الموسم القادم.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية الصادرة من مدريد أن الهداف البالغ من العمر 24 عاماً والذي سينتهي عقده مع البلاوغرانا بحلول نهاية الموسم لن يبقى في ملعب كامب ناو.

ولم يتوصل النادي الكتالوني إلى اتفاق مع الفائز ببطولة كأس العالم 2018 حتى الآن حول التوقيع على عقدٍ جديد.

في المقابل، ارتبط اسم ديمبيلي كثيراً بمانشستر يونايتد وآرسنال وتشيلسي ويوفنتوس إضافة للنادي الباريسي.

لكن مهاجم بوروسيا دورتموند السابق وافق على ما يبدو على ارتداء قميص فريق العاصمة الفرنسية بدءاً من الموسم القادم ليزامل نجوماً من عيار ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا.