آلابا فخور باهتمام برشلونة لكنه سعيد في بايرن

قال النجم ديفيد آلابا ظهير بايرن ميونيخ أنه سعيد وفخور باهتمام برشلونة بخدماته، لكنه لن يرحل عن الفريق البافاري.

وكانت عدة مصادر قد تحدثت عن رغبة البارسا في التعاقد مع الدولي النمساوي هذا الصيف.

وعلى الرغم من شعور آلابا بالفخر نظراً لاهتمام البارسا به، إلا أنه شدد على سعادته في بايرن مشيراً إلى أنه لا ينوي الرحيل.

وقال آلابا: "بالطبع الجميع يحب أن يرتبط اسمه ببرشلونة، لا يمكن أن أخفي شعوري بالسعادة لمجرد حدوث ذلك حالياً.

"لكن على الجميع أن يعلموا أني سعيد في بايرن ميونيخ ولا أفكر بالرحيل، كل تركيزي منصب الآن على التحديات المقبلة لفريقي".

يذكر أن آلأبا بدأ في استعادة مستواه الموسم المنصرم بعدما تراجع مردوده خلال السنوات الأخيرة منذ رحيل بيب غوارديولا الذي نقله إلى مركز قلب الدفاع في كثير من الأوقات.