آلبا يعود لتدعيم صفوف برشلونة في الكلاسيكو

كشف تقرير إسباني عن نبأ سعيد ينتظر برشلونة في مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، والمقررة في 18 ديسمبر الجاري.

ووفقًا لصحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن تعافي الظهير الأيسر جوردي آلبا من الإصابة يسير بشكل مبشر للغاية.

وأشارت إلى أن اللاعب من المنتظر أن يعود للمشاركة في عدد من الدقائق أمام ريال سوسييداد في الليغا، كي يكون جاهزاً بشكل كامل للكلاسيكو.

وأوضحت أن جونيور فيربو لم يعط الأمان للمدرب إيرنيستو فالفيردي على الجهة اليسرى، ولذلك يأمل الأخير في استعادة خدمات آلبا سريعاً.

وفيما يتعلق بإصابة الظهير الآخر نيلسون سيميدو، فإن احتمالية مشاركته في الكلاسيكو صعبة، لأن موعد عودته يأتي قبل المباراة بـ 3 أيام فقط بعد قضاء 5 أسابيع من التعافي.