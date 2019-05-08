آليسون "عقدة" برشلونة في دوري الأبطال

نجح ليفربول أمس الثلاثاء في تحقيق ما وصفه البعض بـ "المستحيل"، وقلب الطاولة على ضيفه برشلونة بعدما انتصر عليه برباعية نظيفة على ملعب آنفيلد وعبر لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وإذا كان ليفربول يدين بالفضل بشكل كبير لتكتيك مدربه يورغن كلوب وتألق الثنائي ديفوك أوريغي وجورجينيو فاينالدوم، لا يجب تناسى تصديات الحارس آليسون في الشوط الأول، والتي حافظت على نظافة شباكه وأبقت على حظوظه.

تعملق البرازيلي ذهاباً وإياباً أمام الفريق الكتالوني ولعب دوراً أساسياً في إقصائه من دوري الأبطال وهذه ليست المرة الأولى، فالبرازيلي للعام الثاني على التوالي كان ضمن الفريق الذي أطاح ببرشلونة من البطولة.

كان آليسون الموسم الماضي حارساً لروما الذي حقق عودة لا تنسى في ملعب أولمبيكو على حساب البلاوغرانا وانتصر بثلاثية نظيفة عبرت بالفريق لنصف نهائي المسابقة الأوروبية.

وإذا كان آليسون تألق وكان عنصراً مهماً هذا الموسم في عبور ليفربول، فالوضع اختلف مع الجيالوروسي الموسم الماضي بعدما نجح زملاؤه في تجنيبه خطورة ليونيل ميسي ورفاقه، الأمر الذي علق عليه الموسم الماضي قائلاً: "صراحة لم أفعل الكثير، زملائي في الدفاع لم يسمحوا للاعبي برشلونة ببلوغ المرمى من الأساس".

تحول كبير طرأ على مسيرة الحارس البرازيلي الذي كان قبل ثلاثة أعوام يلعب في بلاده، وإذا به فجأة يتحول لنجم الشباك الأول في دوري الأبطال وثاني أغلى حراس العالم، ولكن الأمر المؤكد أيضاً أن أليسون تحول لقعدة لجميع مشجعي للفريق الكتالوني في الشهور القليلة الماضية.