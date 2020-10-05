آليسون يغيب عن ليفربول في دوري أبطال أوروبا

تأكد غياب آليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول غيابه عن الملاعب لمدة تزيد عن الشهر عقب إصابته في الكتف خلال مران الريدز مساء أمس الأول، وفقاً لصحيفة «دايلي مايل».

وتوقع يورغن كلوب مدرب الريدز ألا يكون البرازيلي جاهزاً على الفور بعد فترة التوقف الدولي، مما يعني غيابه عن قمة ميرسيسايد أمام إيفرتون، في 17 أكتوبر ومباراة ليفربول الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا، أمام أياكس أمستردام في 31 من نفس الشهر.

ومن المؤكد أن يغيب آليسون عن أول مباراتين لمنتخب البرازيل ضمن تصفيات كأس العالم على أرضها ضد بوليفيا، في العاشر من أكتوبر وخارجها أمام بيرو في 14 أكتوبر.