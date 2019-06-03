آليغري مهتم بتدريب تشيلسي

أفادت تقارير إعلامية أن ماسيميليانو آليغري المدير الفني السابق ليوفنتوس، مهتم بتدريب تشيلسي، والذي من المتوقع أن ينفصل عن مدربه الحالي ماوريسيو ساري خلال الأيام القادمة.

وقال موقع "كالتشيوميركاتو" الإيطالي أن يوفي استقر على ساري لتولي إدارته الفنية في الموسم الجديد خلفاً لآليغري.

كما كشف الموقع عن ترحيب إدارة البلوز برحيل ساري.

بدوره، لا يمانع آليغري بالانتقال إلى لندن وتدريب تشيلسي، وذلك عقب رحيله عن يوفنتوس بعد 5 مواسم حقق خلالها لقب الدوري الإيطالي 5 مرات، كما تأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.

وتولى ساري تدريب تشيلسي مطلع الموسم الماضي، ونجح في قيادته لتحقيق لقب الدوري الأوروبي على حساب آرسنال.