آليغري: وقعت عقداً مع ريال مدريد قبل عودتي ليوفنتوس

اعترف المدير الفني الإيطالي ماسيميليانو آليغري أنه وقع على عقدٍ مبدئي للإشراف على ريال مدريد قبل أن يعود رسمياً لتدريب يوفنتوس الصيف الماضي.

ووصل آليغري خلفاً لأندريا بيرلو بعد عامين من رحيله المرة الأولى.

وارتبط اسم المدرب الإيطالي بعدة فرق خلال فترة ابتعاده عن الساحة التدريبية، وكشف خلال أول مؤتمر صحفي أعقب عودته إلى يوفي أنه حصل على عرض لتدريب ريال مدريد.

وقال صاحب الـ 54 عاماً في مقابلة مع "جي كيو" أنه وقع فعلياً على عقدٍ مع النادي الملكي، قبل أن يخبر رئيسه فلورنتينو بيريز بأنه سيعود إلى يوفنتوس الذي طلب رجوعه.

وقال آليغري: "وقعت مع ريال الصيف الماضي، لكني اتصلت بالرئيس وأخبرته أني لن أذهب لأني اخترت يوفنتوس.

"شكرني علماً بأنه كانت لدي شكوك حول تولي المهمة في مدريد خلال مايو الماضي.

"ليس لدي أي ندم، كان أمراً عظيماً لو دربت يوفنتوس وميلان وريال مدريد، لكن لا يستطيع المرء الحصول على كل شيء في الحياة."