آليغري يرفض تدريب تشيلسي

قال تقرير إعلامي إيطالي أن ماسيميليانو آليغري مدرب يوفنتوس السابق، حسم موقفه من تدريب تشيلسي.

واقترب ماوريتسيو ساري، المدير الفني الحالي لتشيلسي من الرحيل والانتقال لقيادة يوفي.

وسيبحث النادي الإنجليزي بالتالي عن بديل لساري قبل السماح له بالمغادرة.

وقالت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية أنه في الساعات القليلة الماضية، حاول تشيلسي التعاقد مع آليغري، والذي رحل عن يوفنتوس نهاية الموسم المنصرم.

وأضافت أن آليغري رفض خلافة ساري في تشيلسي، كونه يفضل البقاء دون مقعد فني في الوقت الحالي، مضيفة أن البلوز ينظر في أسماء أخرى مثل رافاييل بينيتيز وفرانك لامبارد.

ولفتت الصحيفة إلى أن تشيلسي كان من المقرر أن يعطي ساري الضوء الأخضر أمس الاول الاثنين، للرحيل صوب يوفنتوس، إلا أن عدم وجود البديل المناسب حال دون ذلك، فيما سيتعين على نادي السيدة العجوز الانتظار عدة أيام من أجل التعاقد مع المدير الفني الإيطالي الذي قاد البلوز للفوز بالدوري الأوروبي.