آليغري يطالب لاعبي يوفنتوس بنفس حماس مباراة أتلتيكو

يريد ماسيميليانو آليغري مدرب يوفنتوس أن يلعب فريقه بنفس الحماس الذي أظهره أمام أتلتيكو مدريد عندما يواجه ضيفه أياكس امستردام اليوم الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونجح بطل ايطاليا في تخطي الهزيمة 2-0 أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الستة عشر ليفوز 3-0 إياباً.

ورغم أن التعادل دون أهداف سيكون كافياً لتأهل يوفي، الذي تعادل 1-1 على ملعب يوهان كرويف في أمستردام الأسبوع الماضي، لا يضمن آليغري أي شيء.

وقال المدرب للصحفيين: "نتيجة مباراة الذهاب لا تعني شيئاً"، مضيفاً أن فريقه يحتاج لتحسين المستوى الذي ظهر به في أمستردام.

"نحتاج أن نكون أكثر دقة في التمرير وفي بناء الهجمات ولم نكن بارعين في هذه المهمة بما يكفي في المباراة الأولى. علينا أن نظهر احتراماً كبيراً لأياكس.

"يجب أن نظهر نفس الندية التي لعبنا بها أمام أتلتيكو مدريد... إذا فعلنا ذلك يمكننا التأهل للدور التالي".

ولم يخسر أياكس في سبع مباريات خاضها خارج ملعبه في دوري الأبطال هذا الموسم وحتى في الأدوار التمهيدية.

وتأهل لربع النهائي بعد الفوز 4-1 على ريال مدريد في عقر داره رغم الخسارة 2-1 في مباراة الذهاب على أرضه.

وقال آليغري: "علينا إدراك التباين في المباراة، ظهر أياكس في مدريد أفضل مما لعب على أرضه كما أنه لم يخسر خارج ملعبه.

"يجب أن نهاجم بطريقة فعالة وأن نركز في وسط الملعب وعندما ندافع، ستكون المباراة مفتوحة للغاية. نحتاج أن نقدم أداءً رائعاً في المقام الأول على المستويين البدني والخططي".

وأكد آليغري أن المهاجم ماريو ماندجوكيتش لن يشارك بسبب الإصابة كما سيغيب المدافع المخضرم جيورجيو كييليني.