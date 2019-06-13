آليغري يكشف عن مخططاته للموسم القادم

أعلن ماسيميليانو آليغري المدير الفني السابق ليوفنتوس أنه لن يعمل الموسم القادم وسيبقى بعيداً عن الملاعب.

جاء هذا في بيان أصدره المدير الفني الذي وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين وأكد من خلاله أنه في حاجة للراحة في تلك الفترة.

وقال آليغري: "سأبقى لموسم في المنزل لأني بحاجة لتنظيم بعض الأمور في حياتي الخاصة من أجل عائلتي وأطفالي وأصدقائي.

"في السنوات الـ 16 الماضية كنت كأجهزة الطرد أبعد الجميع عني، وتركت المشاعر العائلية وكل ما يتعلق بالأطفال والأصدقاء يمر بسهولة".

وأكمل: "هذا العام سأكون بحاجة للراحة من أجل إعادة شحن البطاريات حتى أعود في الموسم التالي بشكل أفضل".

يذكر أن آليغري ودع تدريب يوفنتوس نهاية الموسم المنصرم بعد خلافات عديدة مع إدارة النادي جاءت عقب وداع دوري أبطال أوروبا على يد أياكس أمستردام.