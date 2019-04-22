آليغري: يوفنتوس لا يحتاج "ثورة"

أحرز يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي للموسم الثامن توالياً، لكن مدربه ماسيميليانو آليغري يرى أن الفريق الذي ضم الصيف الماضي النجم كريستيانو رونالدو، يحتاج إلى تطوير وليس ثورة في بحثه المتواصل منذ 23 عاماً عن لقب ثالث في دوري أبطال أوروبا.

في صيف 2018، انتقل البرتغالي من ريال مدريد إلى فريق السيدة العجوز في صفقة بلغت قيمتها نحو 100 مليون يورو، ونُظِر إليها على نطاق واسع على أنها محاولة من يوفنتوس ليضيف إلى ترسانته، لاعباً يتمتع بخبرة لا تقارن في دوري الأبطال.

وقال آليغري الذي تولى منصبه في 2014-2015 وقاد البيانكونيري إلى 11 لقباً في مختلف المسابقات، يوفنتوس لا يحتاج "إلى ثورة (...) علينا تطوير نوعية كرة القدم التي نقدمها، وأن نتعلم التعامل بشكل أفضل مع الأحداث غير المتوقعة، لأن هذه اللحظات كفيلة بتغيير مجرى البطولات.

"الخروج من دوري الأبطال كان مؤلماً، لكن هذا اللقب (الإيطالي) يقول كل شيء عما تمكنا من القيام به، لقب ثامن توالياً مع تبقي خمس مباريات لنهاية الموسم (...) الآن دعونا نحتفل، وبعدها سأجتمع بإدارة النادي وسنتحدث ونحلل ما لم يجر على ما يرام هذا الموسم".