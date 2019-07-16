آلينيا يتنازل عن رقم قميصه لدي يونغ

حافظ فرينكي دي يونغ المنضم لصفوف برشلونة، على عادته المستمرة منذ تواجده رفقة أياكس والمنتخب الهولندي.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن نجم الوسط سيرتدي القميص رقم 21 مع البارسا بداية من الموسم القادم، وهو نفس الرقم الذي ارتداه خلال فترة تواجده في أياكس، كما شارك به مع منتخب الطواحين.

وأضافت أن دي يونغ تحدث مع كارليس آلينيا، لاعب برشلونة، وطلب منه الحصول على القميص رقم 21، موضحة أن زميله الجديد وافق على طلب الموهبة الهولندية.

وكان دي يونغ، رفض ارتداء القميص رقم 14، خاصة وأنه يعرف ما يمثله من ضغوط في برشلونة وأياكس والمنتخب الهولندي، حيث كان يرتديه النجم الأسطوري يوهان كرويف.

يذكر أن دي يونغ انضم إلى البلاوغرانا قادماً من أياكس مقابل 75 مليون يورو.