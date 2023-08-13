آنسو فاتي مطلوب في الدوري الإنجليزي مقابل 50 مليون يورو

تقدم أحد فرق الدوري الإنجليزي الممتاز بعرضٍ قيمته 50 مليون يورو بغية ضم الجناح الإسباني الشاب آنسو فاتي من برشلونة، بحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية.

ولم تكشف الجريدة الصادرة من كتالونيا عن هوية النادي المتقدم بالعرض، إلا أنها نوهت إلى أن البارسا يدرس جدياً التخلي عن لاعبه الصاعد كونه يعاني مالياً.

ومع أن النادي الإسباني فعل مؤخراً "رافعة" اقتصادية جديدة من شأنها ضخ المزيد من الأموال لتسهيل عملية تسجيل لاعبيه الجدد للموسم الجديد، إلا أنه ما يزال يعاني بشكلٍ عام.

وارتبط اسم الجناح الشاب بالانتقال إلى آرسنال في السابق، لكن هوية النادي الذي قدم العرض المذكور مجهولة حالياً.

بدوره، رفض المدرب تشافي هيرنانديز في وقت سابق تجاهل إمكانية بيع اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً.

يذكر أن العقد الذي يربط فاتي ببرشلونة سار المفعول حتى شهر يونيو من عام 2027.