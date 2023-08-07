آنسو فاتي يرفض عرضاً سعودياً ضخماً

رفض النجم الدولي الإسباني آنسو فاتي جناح برشلونة عرضاً سعودياً ضخماً هذا الصيف لم يحدد قيمته، وفقاً لصحيفة "آس" الإسباني.

وتلقى فاتي عرضاً مغرياً كان سينقله للاحتراف في الدوري السعودي، إلا أن الصحفي الإسباني جيرارد روميرو أكد أن اللاعب الشاب قابله بالرفض.

وشدد جناح منتخب إسبانيا الصاعد باستمرار على تمسكه بالبقاء في البارسا وإقناع المدير الفني تشافي هيرنانديز بقدراته.

وكشفت تقارير أخرى خلال الفترة الماضية بأن صاحب الـ 20 عاماً يعتبر أحد اللاعبين الذين يستهدف باريس سان جيرمان التعاقد معهم هذا الصيف.

وفي ظل رحيل الفرنسي عثمان ديميبلي المتوقع صوب سان جيرمان على الأغلب، سيحصل فاتي على فرص جديدة لمحاولة فرض نفسه ضمن التشكيل الأساسي.