نجح لوكا مودريتش العام الماضي في كسر احتكار كلٍ من ليونيل ميسي نجم برشلونة وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس لجائزة الكرة الذهبية في آخر عشر سنوات.

وتمكن نجم ريال مدريد الحالي من الفوز بالجائزة، فهل يستعيدها الثنائي هذه المرة، أم سيحصل عليها فائز آخر مثل النسخة السابقة؟

يملك كلاً من الأسطورة البرتغالية والأرجنتينية خمس جوائز وما زالا المفضلين للفوز بالكرة الذهبية هذا العام، ولكنها سيجدا منافسة شرسة للغاية من فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي وتمكن من ختم الموسم بصورة مثالية بعد أن قاد فريقه للفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2005.

انتهت حقبة المنافسة المباشرة بين ميسي ورونالدو في الدوري الإسباني بدايةً من موسم 2018-2019 بعد أن رحل رونالدو إلى يوفنتوس الصيف الماضي ومن المتوقع أن يؤثر دوري الأبطال بشكل كبير على حظوظ الفائز، خاصةً وأن هذا الثنائي كان يستهدف التتويج بهذا اللقب في الموسم الماضي، حيث أعلن ميسي في حديثه في تحضيرات الموسم الماضي أن أولويته هي البطولة الأوروبية.

في المقابل لم يقرر البيانكونيري التعاقد مع رونالدو للظفر مجدداً بالدوري الإيطالي مثلاً وإنما لتحقيق لقب الأبطال.

أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لعام 2019

تمكن ليفربول من التتويج بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي وهو ما يجعل فان دايك مرشحاً بقوة للفوز بالجائزة بنسبة 4-6 طبقاً لمكاتب المراهنات، بعد أن قدم الهولندي موسماً استثنائياً مع الريدز وكان مؤثراً في مباراة الإياب أمام برشلونة في آنفيلد والتي انتهت بفوز فريقه برباعية نظيفة، لكن العائق الوحيد هو صعوبة منح الجائزة لمدافع، حيث يعتبر فابيو كانافارو المدافع الذي حصل عليها وذلك في 2006 بعد أن توج بكأس العالم مع منتخب إيطاليا والدوري المحلي مع يوفنتوس.

لم يتمكن فان دايك من الفوز ببطولة دوري الأمم الأوروبية عقب خسارة النهائي أمام منتخب البرتغال، بطولة قد تكون مؤثرة على المحصلة النهائية أيضاً.

يعتبر ميسي كالعادة من أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية السادسة له في تاريخه بنسبة 11-10 على الرغم من خسارته لنهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا، عدم الفوز ببطولة كوبا أميركا مع الأرجنتين وإنهاء الموسم بلقب وحيد وهو الدوري الإسباني، لكنه في المقابل فاز بجائزة الحذاء الذهبي بعد أن سجل 36 هدفاً.

بالنسبة لرونالدو، مر البرتغالي بموسم محبط للغاية مع يوفنتوس، على الرغم أنه أنهى الموسم كهداف للبيانكونيري لكنه مرشح بنسبة 16-1 فقط للفوز بالجائزة للمرة السادسة في تاريخه، وعلى غرار الأرجنتيني تمكن الدون من التتويج ببطولة الدوري فقط هذا الموسم، وفشل في قيادة فريق السيدة العجوز لتحقيق حلم الأبطال، لكن بطولة دوري الأمم الأوروبية التي حصل عليا مع منتخب البرتغال قد تمنحه بعض الأفضلية على حساب ميسي.

لا يمكن نسيان النجم المصري محمد صلاح الذي نافس على الكرة الذهبية العام الماضي ويعتبر مرشحاً لها بنسبة 18/1 في 2019، بعد أن أنهى موسمه الثاني مع الريدز وهو بطل أوروبا وتمكن من الفوز مرة آخرى بهداف الدوري الإنجليزي الممتاز مناصفةً مع ساديو ماني وأوباميانج.

تعرض صلاح للعديد من الانتقادات بسبب الموسم الأول الاستثنائي له مع الريدز، لكن يبقى الفوز بالألقاب "الذي غابت عن الفريق العام الماضي" هي الفارق الكبير والذي من شأنه أنه يجعله مرشحاً من جديد على الجائزة.

منافسون آخرون على الكرة الذهبية لعام 2019

يعتبر ساديو ماني جناح ليفربول من المرشحين للفوز بالكرة الذهبية بنسبة 25/1 بعد أن لعب أفضل موسم له في مسيرته وتشارك جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز مع بيير إيميريك أوباميانغ وصلاح، وتمكن من قيادة فريقه لدوري أبطال أوروبا وحل وصيفاً في أمم إفريقيا عقب خسارة النهائي أمام الجزائر بهدف نظيف.

من المستحيل أيضاً تجاهل الموسم المذهل للجزائري رياض محرز مع مانشستر سيتي الذي فاز بالثلاثية المحلية وهي الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد، وكأس الرابطة "كاراباو كاب"، وكذلك بعد التتويج مع المنتخب الجزائري بأمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخ الخضر، مما جعل أبو تريكة يطالب بترشحه لجائزة الكرة الذهبية.

تتساوى حظوظ الثلاثي رحيم ستيرلينغ وإيدين هازارد وكيليان مبابي في الحصول على البالون دور بنسبة 25/1، بعد أن تمكن الجناح الإنجليزي من الفوز بكل البطولات المحلية مع مانشستر سيتي تحت قيادة بيب غوارديولا، وحل ثالثاً مع منتخب الأسود الثلاثة في بطولة الأمم الأوروبية.

أما هازارد فقاد فريقه السابق تشيلسي للتتويج بالدوري الأوروبي على حساب الغريم آرسنال، ثالث الدوري الإنجليزي الممتاز وحل وصيفاً في كأس الرابطة "كاراباو كاب" عقب خسارة النهائي أمام مانشستر سيتي بركلات الترجيح، قبل أن يقرر ريال مدريد دفع 88 مليون جنيه من أجل التعاقد مع نجم البلوز.

بالنسبة للفرنسي كيليان مبابي، فهو من المرشحين للفوز بالجائزة أيضاً على الرغم من الإخفاق الأوروبي مع باريس سان جيرمان وتوديع البطولة أمام مانشستر يونايتد في دور الـ16 وخسارة نهائي الكأس، ولكنه تمكن أيضاً من إنهاء الموسم كهداف للدوري الفرنسي.

يأتي بعده غابرييل جيزوس مهاجم مانشستر سيتي بنسبة 50/1 بعد الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، كأس الاتحاد وكأس الرابطة مع مانشستر سيتي، ولا يمكن التغاضي عن بطولة كوبا أميركا التي توج بها وقدم أدءاً مميزاً للغاية مع منتخب السيلساو تحت قيادة تيتي.

يتواجد الفرنسي هوجو لوريس حارس مرمى توتنهام في القائمة بنسبة 66/1 رغم خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا مع توتنهام أمام ليفربول بهدفين نظيفين وإنهاء الموسم رابع الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن الحارس البرازيلي آليسون بيكر حظوظ أقوى بطبيعة الحال عقب التتويج باللقب الأوروبي، كوبا أميركا والحصول على جائزتي الحذاء الذهبي في بطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز وكوبا أميركا، كما أنه أول حارس مرمى يحافظ على نظافة شباكه في نهائي دوري أبطال أوروبا منذ عام 2010.

سيشكل الأرجنتيني سيرجيو أغويرو بعض الضغط على منافسيه بعد أن وضعته مكاتب المراهنات مرشحاً للجائزة بنسبة 50/1 بعد أن حطم رقم الأسطورة آلان شيرر وأصبح أكثر لاعب يسجل ثلاثيات في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

ينافس كل من ماريو ماندجوكيتش وغونزالو هيغواين من بعيد على جائزة الكرة الذهبية بنسبة 80/1، ويأتي من بعدهم لاعبين آخرين أمثال ويليان، وآنخيل دي ماريا، وخاميس رودريغيز، وروميلو لوكاكو، ونيمار الذي كان موسمه سيئاً للغاية بسبب غيابه عن أهم مباريات فريقه في دوري أبطال أوروبا وعن كوبا أميركا للإصابة وذلك بنسبة 100/1.

لا تعتبر حظوظ الفرنسي أنتوان غريزمان الذي انتقل هذا الصيف إلى برشلونة قادماً من أتلتيكو مدريد قوية مثل الموسم الماضي الذي حل فيه في المركز الثالث، حيث يعد مرشحاً للفوز بالكرة الذهبية لعام 2019 بنسبة 250/1.

سجل الفائزين السابقين بالكرة الذهبية

يعتبر الكرواتي لوكا مورديتش آخر من فاز بجائزة الكرة الذهبية بعد أن تمكن من كسر احتكار الثنائي ميسي ورونالدو لها في آخر 10 سنوات، حل الدون في المركز الثاني وجاء غريزمان ثالثاً.

العام الفائز المركز الثاني المركز الثالث

2018 لوكا مودريتش كريستيانو رونالدو أنطوان جريزمان

2017 كريستيانو رونالدو ليونيل ميسي نيمار

2016 كريستيانو رونالدو ليونيل ميسي أنطوان جريزمان

2015 ليونيل ميسي كريستيانو رونالدو نيمار

2014 كريستيانو رونالدو ليونيل ميسي مانويل نوير

2013 كريستيانو رونالدو ليونيل ميسي فرانك ريبيري

2012 ليونيل ميسي كريستيانو رونالدو أندريس إنييستا

2011 ليونيل ميسي كريستيانو رونالدو تشافي

2010 ليونيل ميسي أندريس إنييستا تشافي

2009 ليونيل ميسي كريستيانو رونالدو تشافي

2008 كريستيانو رونالدو ليونيل ميسي فيرناندو توريس

2007 كاكا كريستيانو رونالدو ليونيل ميسي

2006 فابيو كانافارو جيانلويجي بوفون تييري هنري

2005 رونالدينيو فرانك لامبارد ستيفن جيرارد

2004 أندريه شيفتشينكو ديكو رونالدينيو

2003 بافل نيدفيد تييري هنري باولو مالديني