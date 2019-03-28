أبرز تغييرات فرق وسائقي فورميولا ون لموسم 2019

شعار فورميولا ون

شهدت تحضيرات سباقات فورميولا ون لموسم 2019 العديد من التغييرات في صفوف السائقين والذين قدموا سباقاً رائعاً قبل أسبوعين أقيم على حلبة ملبورن الاسترالية، ومن المنتظر أن تستمر الإثارة في الجولة الثانية والتي تقام على حلبة البحرين الدولية من خلال سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج.

وشهدت مقاعد الفرق العديد من التغيرات من بينها انتقال دانيال ريكاردو إلى رينو بعد خمس مواسم قضاها مع ريد بول ليحل مكان كارلوس ساينز الإبن.

وظفر بيار غاسلي بمقعد الأسترالي في المرائب النمساوية قادماً من تورو روسو.

وعاد دانييل كفيات لتعزيز صفوف تورو روسو بعد أن تخلى الفريق عن خدماته في 2017.

وسيجاوره سائق فورميولا تو أليكساندر ألبون الذي حلّ مكان برندون هارتلي، ليصبح بذلك ألبون ثاني سائق تايلندي يشارك في بطولة العالم لفورميولا ون.

من جهته، لم يقع تجديد عقد كارلوس ساينز الإبن مع ريد بول، حيث تسابق الإسباني لصالح رينو في 2018، لينضم نتيجةً لذلك إلى فريق ماكلارين مكان بطل العالم السابق فيرناندو ألونسو.

وسيجاور ساينز في الفريق بطل فورميولا ثري لعام 2017 لاندو نوريس القادم مكان ستوفيل فاندورن الذي بدأ المشاركة في سلسلة فورميولا إي.

ورحل تشارل لكلير عن صفوف ساوبر بعد أن قضّى موسماً واحداً فقط مع المرائب السويسرية لينضم إلى فيراري كبديل لكيمي رايكونن الذي عاد بدوره إلى ساوبر أو تحت تسميته الحالية ألفا روميو، للمرة الأولى منذ عام 2001 وسيجاوره أنتونيو جيوفينازي الذي سبق له المشاركة مع الفريق في مناسبتين عندما قام بتعويض باسكال فيرلاين المصاب في 2017.

كما أمضى بطل العالم في فورميولا 2 جورج راسل عقداً مع فريق ويليامز ليجاوز روبرت كوبيتسا العائد لساحة فورميولا ون بعد غياب 8 سنوات اثر حادث راليات كاد يودي بحياته في 2011.

وانضم إستيبان أوكون لصفوف مرسيدس كسائق احتياطي، بعد أن تخلى فريق رايسينغ بوينت عن خدماته مع انتهاء موسم 2018 لصالح لانس سترول القادم من ويليامز.