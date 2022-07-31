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أبرز 10 صفقات في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023

منشور 31 تمّوز / يوليو 2022 - 07:11
إيرلينغ هالاند (المصدر: حساب مانشستر سيتي الرسمي على تويتر)
إيرلينغ هالاند (المصدر: حساب مانشستر سيتي الرسمي على تويتر)

فيما يلي استعراض لـ أبرز 10 صفقات في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انطلاق موسم 2022-2023 الشهر القادم وسط ترقب شديد حول هوية الفريق الذي سيظفر بلقب البطولة.

وعززت أندية القمة صفوفها بعدة تعاقدات بارزة مما يشتر بموسم زاخر بالمنافسات المثيرة.

فيما يلي أبرز 10 صفقات في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023

  • المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) مقابل 54 مليون جنيه استرليني.
  • المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز (ليفربول) مقابل 67.5 مليون جنيه استرليني.
  • المهاجم البرازيلي غابرييل جيزوس (آرسنال) مقابل 46.98 مليون جنيه استرليني.
  • لاعب خط الوسط المدافع الإنجليزي كالفين فيليبس (مانشستر سيتي) مقابل 43.87 مليون جنيه استرليني.
  • المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي (تشيلسي) مقابل 34.2 مليون جنيه استرليني.
  • المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد) مقابل 51.63 مليون جنيه استرليني.
  • الجناح الإنجليزي رحيم ستيرلينغ (تشيلسي) مقابل 50.58 مليون جنيه استرليني.
  • المهاجم الإيطالي جيانلوكا سكاماكا (ويست هام يونايتد) مقابل 32.4 مليون جنيه استرليني.
  • لاعب خط الوسط الفرنسي بوبكر كامارا (أستون فيلا) في صفقة مجانية.
  • لاعب خط الوسط الفرنسي المالي شيخ دوكوري (كريستال بالاس) مقابل 20.34 مليون جنيه استرليني.
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