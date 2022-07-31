فيما يلي استعراض لـ أبرز 10 صفقات في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انطلاق موسم 2022-2023 الشهر القادم وسط ترقب شديد حول هوية الفريق الذي سيظفر بلقب البطولة.

وعززت أندية القمة صفوفها بعدة تعاقدات بارزة مما يشتر بموسم زاخر بالمنافسات المثيرة.

فيما يلي أبرز 10 صفقات في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023