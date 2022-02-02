أغلق السوق الشتوي أبوابه مع نهاية شهر يناير الماضي، وفيما يلي استعراض لـ أبرز 10 صفقات في سوق الانتقالات الشتوي لموسم 2021-2022.

أبرز 10 صفقات في سوق الانتقالات الشتوي لموسم 2021-2022:

المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش (22 عاماً) من فيورنتينا إلى يوفنتوس مقابل 75 مليون يورو.

المهاجم الإسباني فيران توريس (22 عاماً) من مانشستر سيتي إلى برشلونة مقابل 55 مليون يورو.

الجناح الكولومبي لويس دياز (25 عاماً) من بورتو إلى ليفربول مقابل 45 مليون يورو.

لاعب الوسط المدافع البرازيلي برونو غيماريش (24 عاماً) من أولمبيك ليون إلى نيوكاسل يونايتد مقابل 42.1 مليون يورو.

الظهير الأيسر الفرنسي لوكاس دينيي (28 عاماً) من إيفرتون إلى أستون فيلا مقابل 30 مليون يورو.

المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ (32 عاماً) انتقل إلى برشلونة دون مقابل.

لاعب خط الوسط الأوروغوياني رودريغو بينتانكور (24 عاماً) من يوفنتوس إلى توتنهام مقابل 18 مليون يورو.

لاعب خط السويسري دينيس زكريا (25 عاماً) من بوروسيا مونشنغلادباخ إلى يوفنتوس مقابل 4.5 مليون يورو.

المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز (22 عاماً) من ريفر بلايت إلى مانشستر يونايتد مقابل 17 مليون يورو.

الجناح السويدي ديان كولوسيفسكي (21 عاماً) من يوفنتوس إلى توتنهام على سبيل الإعارة مقابل 10 ملايين يورو مع خيار الشراء.