أبرز 8 نجوم في كوبا أميركا 2019

تمثل بطولة كوبا أميركا 2019 فرصة كبيرة لنجوم القارة اللاتينية في إثبات أنفسهم من خلال قيادة منتخباتهم إلى منصات التتويج، وتحقيق الألقاب الفردية التي تضمن رفع قيمتهم السوقية، وتعزيز مكانتهم في أنديتهم أو لفت أنظار إدارات الفرق الأوروبية الكبرى.

ليونيل ميسي

تنتظر الجماهير العالمية بلهفة رؤية قائد المنتخب الأرجنتيني، الذي يطمح لكسر النحس الملازم له مع بلاده، وتحقيق حلمه بالصعود على منصة التتويج، وقيادة راقصي التانغو إلى تعويض خسارتهم في نهائي كوبا أميركا أعوام 2007، و2015، و2016، بالإضافة إلى مرارة ما حدث في نهائي مونديال البرازيل 2014، والخروج المبكر من نهائيات كأس العالم 2018.

باولو ديبالا

يدرك الشاب جيداً، أن التألق في كوبا أميركا المقبلة، ومساهمته في نيل الأرجنتين لقب المسابقة القارية، سيجعله معبود الجماهير الجديد، وسيجعله يخرج من عباءة ميسي مع بلاده، وكريستيانو رونالدو في يوفنتوس، وقد يُمهد إلى رحيله عن فريق السيدة العجوز، بسبب اهتمام الأندية الأوروبية الكبيرة بخدماته، بالإضافة إلى قدرته على نيل ما يريده.

دافيد نيريش

لفت النجم الشاب أنظار الجماهير إليه، بعدما قدم موسماً استثنائياً مع أياكس أمستردام، الذي قاده إلى تحقيق لقب الدوري الهولندي والكأس، والمساهمة بالوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بفضل أهدافه الحاسمة، وتمريراته المتقنة لزملائه، وسرعته الكبيرة، لذلك يدرك صاحب الـ22 عاماً، أن طريق الشهرة في القارة العجوز، يَكمن بتألقه مع المنتخب البرازيلي في المسابقة القارية.

فيليبي كوتينيو

صحيح أن جماهير برشلونة لا تُطيقه، بل طالبت الإدارة ببيعه، لكن فرصة فيليب كوتينيو بالانتقام لما حدث معه في موسم 2018/2019 وصلت إليه على طبق من ذهب، بعدما تعرض النجم الأول للمنتخب البرازيلي نيمار دا سيلفا للإصابة، وتأكد غيابه عن المسابقة القارية، لذلك بات على صاحب الـ26 عاماً إثبات نفسه للجميع من جديد، وربما فتح أبواب كبار الأندية في أوروبا أمامه.

ريتشارليسون

من يشاهد الدوري الإنجليزي الممتاز، يُدرك أن مهاجم إيفرتون أحد أفضل رؤوس الحربة في المنتخب البرازيلي، منذ الظاهرة رونالدو وأدريانو، بسبب المهارة الفنية الكبيرة التي يتمتع بها، واهتمام الأندية الأوروبية الكبيرة به، وعلى رأسها برشلونة، ومانشستر يونايتد، لكن مهمة ابن الـ 22 عاماً، ستكون صعبة في كوبا أميركا، وعليه إثبات أحقيته بـ 75 مليون التي حددها وكيل أعماله، لمن يرغب بالتعاقد مع موكله.

خاميس رودريغيز

يطمح الدولي الكولومبي إلى رد اعتباره، وإثبات نجوميته لإدارة ريال مدريد والمدرب زين الدين زيدان، بعدما فشل في فترة إعارته مع بايرن ميونيخ وتراجعت قيمته السوقية بشكل مخيف، وعليه فإن صاحب الـ 27 عاماً يعلم جيداً أن تألقه مع منتخب كولومبيا في كوبا أميركا، سيعيد إليه نجوميته التي بهت لونها، خلال السنوات الماضية.

لويس سواريز

يعلم نجم برشلونة جيداً أنه يعيش أيامه الأخيرة مع المنتخب الأوروغواياني وفريقه، وسيصبح خلال السنوات المقبلة خياراً ثانوياً، بعدما وصل إلى سن الـ 32 عاماً، لذلك يريد المهاجم المخضرم أن يُهدي شعبه اللقب القاري، ويضيف كأساً جديدة إلى خزائن إنجازاته المرصعة بالألقاب والبطولات.

سالومون روندون

أصبح المهاجم الفنزويلي أحد أفضل الصفقات التي حصلت الصيف الماضي، بعد أن تألق مع نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتسجيله 9 أهداف وصناعته لخمسة في 31 مواجهة خاضها مع فريقه، بالإضافة إلى كونه هداف منتخب بلاده، برصيد 25 هدفاً، نتيجة تفوقه على خوان آرانغو، بفضل هدفيه بشباك الولايات المتحدة الأميركية في المواجهة الودية التي جمعت بينهما، كما يدرك ابن الـ 29 عاماً أن جماهير بلاده تريده أن يرسم الابتسامة على وجوهها، ويُنسيها الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.