أبوريدة يقيل أغيري وجهازه ويتقدم باستقالته من اتحاد الكرة المصري

أعلن هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، استقالته، كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، عقب خروج المنتخب المصري الأول من دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر حالياً.

وقال أبوريدة أن هذا القرار يأتي: "كالتزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شيء تجاه المنتخب وقدم له الدعم المادي والمعنوي على الوجه الأكمل".

وعن مصير الجهاز الفني والإداري للفريق، أكد أبوريدة أنه مقال بالكامل بعد أن خيب آمال جماهير الكرة المصرية والمسؤولين رغم تلبية كافة مطالبه.

كما أكد أبوريدة أنه من واقع المسؤولية الوطنية أنه مستمر في رئاسة اللجنة المنظمة للبطولة حتى نهايتها، لأن النجاح في التنظيم كان منذ البداية هدفاً سعى الجميع لتحقيقه من أجل سمعة مصر.